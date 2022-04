Cecilia Rodriguez hot: «Ecco cosa mi piace a letto»

MILANO - Cecilia Rodriguez non ha commentato le ultime indiscrezioni secondo cui il suo Ignazio Moser l’avrebbe tradita, a detta dell’esperto di gossip Alessandro Rosica più di una volta. In compenso, la modella s’è resa protagonista di alcune dichiarazioni a tinte hot proprio insieme al suo compagno, con il quale conduce la versione italiana del programma di MTV “Ex on the Beach”.

In una puntata speciale i due hanno infatti parlato della loro vita sessuale, raccontando abitudini e preferenze sotto le lenzuola. A quanto pare, “Cechu e Nacho” perdono molto tempo a discutere dell’atmosfera da creare in camera da letto. «Io le dico di lasciare la luce accesa e lei invece mi dice: ‘Spegni tutto!’», spiega Moser. «Buio totale perché non mi piacciono queste luci… Tu sei uomo! Io ho paura che si vedano delle cose… - la replica di Cecilia - E a volte preferisco, non proprio il buio totale, ma quel vedo non vedo. A volte accendo la lampadina del comodino e metto un qualcosa sopra, così fa un po’ di atmosfera. Litighiamo tutte le volte».

Il battibecco si chiude in maniera romantica: «Io voglio le luci accese perché lei è bella sempre quindi non c’è bisogno di spegnere la luce», spiega Ignazio. E la Rodriguez: «Lui ha bisogno di guardarmi sempre negli occhi». Su una cosa i due sembrano andare d’accordo: la posizione preferita. «Sotto, mi piace essere dominata», confessa la Rodriguez, con il compagno che invece spiega di preferire stare sopra. Insomma, l’intesa sotto le lenzuola è salva…