Elodie e Marracash di nuovo molto vicini: torneranno insieme?

MILANO - Il mondo del gossip torna a parlare di Elodie e Marracash, ma stavolta non per aggiungere dettagli riguardanti la fine della loro storia d’amore. A fornire la notizia è il settimanale Oggi, che riporta un’evoluzione nel rapporto da semplici ex dei due artisti. Una volta interrotta la loro storia d’amore, Elodie e Marracash hanno mantenuto una relazione più che civile, spendendo entrambi parole al miele per l’ex partner: Marracash ha anche voluto mantenere l’immagine di Elodie sulla copertina del suo ultimo album, “Noi, loro, gli altri”.

Ora, però, tra i due starebbe accadendo qualcosa. Secondo Oggi, infatti, i due artisti avrebbero ripreso a frequentarsi con una certa regolarità, anzi, «stanno intensificando la loro frequentazione», scrive il periodico. Che si stiano ponendo le basi per ricominciare la loro storia d’amore? La domanda è lecita, d’altra parte entrambi hanno più volte dichiarato di provare ancora un sentimento profondo verso l’ex partner, ma che quel sentimento non bastava più per stare insieme.

Magari ora hanno cambiato idea… Di sicuro c’è che difficilmente lo comunicheranno a fan e giornalisti, entrambi infatti sono estremamente riservati circa la loro vita privata.