Cristina Chiabotto conferma: «Di nuovo incinta»

TORINO - Un mese fa circolò la notizia di una possibile seconda gravidanza per Cristina Chiabotto: ora l’ex Miss Italia conferma l’indiscrezione e annuncia ai suoi follower di essere in attesa di un secondo bebè. La Chiabotto ha dato l’annuncio su Instagram con una foto nella quale appare sorridente, mentre la mano di Luce - la primogenita nata l’anno scorso - le tocca il pancino.

«Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4», scrive la showgirl confermando dunque le indiscrezioni che davano in fase di allargamento la splendida famiglia costruita insieme a Marco Roscio. E dire che, prima di conoscere l’imprenditore, la Chiabotto raccontava di non vedersi completamente a suo agio nel ruolo di mamma: quando stava insieme a Fabio Fulco, suo precedente compagno, la maternità non rappresentava un obiettivo per la bella Cristina.

Tutto è cambiato con l’incontro con Roscio, sposato a settembre del 2020: la Chiabotto ha partorito Luce a maggio dello scorso anno e ora è già pronta per la “doppietta”. «Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita», ha commentato poi parlando ai follower.