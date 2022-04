Fedez: «Dall’operazione ho perso 10 chili»

MILANO - Tre settimane fa Fedez s’è sottoposto a un delicato intervento chirurgico che è servito per asportare il tumore al pancreas, la cui scoperta l’artista e la moglie Chiara Ferragni avevano raccontato ai propri follower. A 20 giorni da quell’operazione, Fedez ha pubblicato su Instagram un’immagine a torso nudo nella quale, oltre a mostrare nuovamente la lunga cicatrice frutto dell’intervento, appare visibilmente dimagrito.

È lo stesso artista a fare il punto sul suo stato di salute: «Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato - ha scritto in una story - Non vedo l'ora di poter rimettermi in sesto e salire sul palco». Fedez si mostra dunque più magro, ma comunque determinato a gettarsi alle spalle la malattia e a rituffarsi nel suo lavoro e, soprattutto, nei live che, a causa della pandemia, ha dovuto sospendere ormai due anni fa. Intanto l’artista prosegue il suo percorso di recupero in famiglia, supportato dalla Ferragni e dai figli Leone e Vittoria.

Su Instagram l’abbiamo visto anche scherzare sul recupero post-intervento, sottolineando ad esempio i brindisi a base di enzimi pancreatici tenuti al ristorante con la moglie. Sorrisi e sincerità: per Fedez il cancro si combatte anche così.