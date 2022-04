Blanco allo scoperto: pubblicata foto di Martina Valdes

Blanco e Martina Valdes stanno ufficialmente insieme. Dopo le indiscrezioni e le anticipazioni fornite dai principali siti di gossip, il cantante vincitore con Mahmood dell’ultimo Festival di Sanremo ha confermato di avere una relazione con la ballerina sul suo profilo Instagram: Blanco ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto della ragazza, a questo punto da ritenere ufficialmente la sua nuova fidanzata.

La Valdes, in realtà, aveva già pubblicato sul suo account delle immagini private del cantante. A far infuriare le fan di Blanco, però, era stato un video girato durante un concerto dell’artista in cui Martina sembrava piuttosto annoiata. Travolta da una valanga di critiche e accuse, la Valdes si è giustificata su TikTok: “Non è che sto a tutto il concerto con la paralisi facciale. Ogni tanto posso stare seria senza essere fucilata? Non so a memoria tutte le sue canzoni, non mi sembra un motivo per essere una m…a”.

Intanto le ultime notizie della storia tra i due raccontano di un’intesa totale, in grande crescita: da due mesi Blanco e Martina starebbero sempre insieme, inseparabili.