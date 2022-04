Cecilia Rodriguez, accusa di tradimento per Ignazio Moser

Sembra non esserci pace per le sorelle Rodriguez. Mentre Belen ha ritrovato una sua serenità familiare grazie al riavvicinamento a Stefano De Martino, Cecilia deve incassare una brutta notizia: secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, infatti, il suo compagno Ignazio Moser l’avrebbe tradita.

Rosica ne è assolutamente convinto, come scrive sul suo profilo Instagram: “Ignazio Moser ci ricasca e domenica sera avrebbe passato la serata con una donna non famosa tradendo così Cecilia per l’ennesima volta - l’accusa lanciata sul web -. Non mi sento di citare questa donna siccome è sposata e con figli. Ho tutto documentato. Ignazio chiedi solo scusa a Cecilia perché non se lo merita, nessuna donna merita tutto ciò. A questo punto inizierà un inevitabile crisi?”. La notizia è stata poi confermata da un altro “gossipparo” doc, ovvero Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi. “Infatti non è la prima volta… yes”, ha scritto quest’ultimo commentando il post di Rosica.

Cecilia, però, al momento non ha reagito alla notizia, anzi per ora sembra far finta di nulla. Subito dopo il post di Rosica la minore delle sorelle Rodriguez ha pubblicato una foto in cui appare vicina al fidanzato, che ha poi a sua volta ripostato l’immagine. Nessun terremoto nella coppia, dunque: possibile che Ceci fosse già informata della scappatella e abbia deciso di perdonare il suo Ignazio?