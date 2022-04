Lo “scandalo” dei capezzoli di Aurora Ramazzotti

MILANO - Aurora Ramazzotti si conferma in grado di sollevare sui social temi che apparentemente possono sembrare futili, ma che per la stessa giovane conduttrice tv possono servire ad affermare la libertà delle donne. Dopo l’ormai celebre video della sua collezione di vibratori, ora è scoppiato un piccolo caso per una foto in cui la figlia di Michelle Hunziker indossa un top senza reggiseno sotto, con i capezzoli ben visibili. Alcuni dei suoi follower sono rimasti scandalizzati, mentre diversi siti web hanno ripubblicato la foto.

Lei, con la consueta calma e leggerezza, ha invece sdrammatizzato. «Sono una cosa naturale», ha spiegato sul suo profilo Aurora, che poi ci ha scherzato su. «Volevo tranquillizzarvi. Sì, ho dei capezzoli, penso sia abbastanza diffuso. Allego esempi per correttezza», ha scritto la Ramazzotti pubblicando una serie di immagini di capezzoli di animali, tra cui quelli del suo gatto.

Anche il fidanzato Goffredo Cerza s’è prestato al gioco con una foto dei suoi capezzoli: «Anche i maschi hanno i capezzoli», ha sottolineato la Ramazzotti. Un modo divertente di superare un tabù e aderire alla campagna “Free the nipples” che già da tempo avanza sui social.