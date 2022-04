Blanco, nuovi dettagli sulla storia con Martina Valdes

MILANO - Blanco ha dato una nuova svolta alla sua vita sentimentale dopo la fine della storia con Giulia Lisioli, la ragazza conosciuta a scuola che per due anni è stata la sua fidanzata. I due si sono detti addio poco dopo la vittoria del Festival di Sanremo (in compagnia di Mahmood) da parte dell’artista e ora Blanco farebbe coppia con Martina Valdes, ballerina insieme alla quale il cantante era stato beccato in un locale milanese.

Il settimanale DiPiù fornisce ora ulteriori dettagli sull’inizio della relazione tra Blanco e la Valdes, affermando che i due si sarebbero conosciuti quando il cantante ancora non faceva coppia con la Lisioli. Prima di diventare famoso, infatti, Blanco ha giocato a calcio in diverse squadre del Nord Italia tra cui il Salò, formazione della città d’origine della Valdes. Proprio a Salò i due si sarebbero conosciuti nel 2015 anche grazie a un parente di lei, tale Andrea, che faceva l’allenatore nella squadra in cui giocava Blanco.

Secondo il periodico tra i due non ci sarebbe mai stato nulla fino allo scorso febbraio, quando si sarebbero incontrati e sarebbe scoppiata la scintilla. A farne le spese Giulia Lisioli, che dopo l’addio a Blanco è sparita dai social e si rifiuta di commentare ogni notizia riguardante il suo ex.