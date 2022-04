Jovanotti sulla malattia della figlia: «Teresa è forte, sta realizzando un mio sogno»

ROMA - Un eterno ragazzo sempre concentrato sul suo lavoro di artista, ma anche un padre attento e presente. Questo è Jovanotti, che intervistato a “Domenica In” da Mara Venier ha parlato per la prima volta in pubblico della malattia che ha colpito la figlia Teresa. La ragazza, 23 anni, ha confessato qualche mese fa sui social di essere guarita dal linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico molto pericoloso. «Teresa ha avuto un momento di difficoltà qualche mese fa e ha dimostrato una forza… È stata strepitosa, forte, mi è piaciuta tantissimo», ha dichiarato Jovanotti in tv, visibilmente commosso.

L’artista ha confessato di essere stato sorpreso dalla positività con cui la figlia ha affrontato la malattia, il che non ha fatto altro che rendere ancora più forte il suo amore per lei. «Teresa è grande, ha 23 anni, ma per me ne ha tre. Ho sempre voglia di abbracciarla», ha raccontato Jovanotti, aggiungendo altri dettagli del suo rapporto con la figlia. «Non credo che sia fidanzata - ha detto l’artista -, con me non parla di questo, parla di arte, di musica, di libri. È una ragazza forte, se me la presentassero direi ‘è davvero in gamba’».

La ragazza ora vive negli Stati Uniti, dove studia arte. E il padre, pur non avendole fatto mai pressioni, ha confessato che la scelta della figlia lo rende orgoglioso. «A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo».