Federica Pellegrini: «Sposerò Matteo nella mia Venezia»

VENEZIA - L’annunciato matrimonio tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta ha finalmente una data e una sede. Li ha svelati l’ex nuotatrice in tv, mentre era ospite del programma Mediaset “Verissimo”. «Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia», queste le parole della “Divina”, che qualche tempo fa aveva raccontato di aver voluto rinviare il suo matrimonio a causa della pandemia di Covid-19. «Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto», ha poi aggiunto la Pellegrini, che dunque ha voluto stringere i tempi per potersi sposare entro la fine dell’anno.

Dopo aver ufficializzato la relazione dopo le Olimpiadi di Tokyo e il ritiro dalle competizioni, la fuoriclasse della vasca e il suo ormai ex allenatore viaggiano spediti per diventare una vera famiglia. «Non vediamo l’ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme», ha dichiarato la Pellegrini che poi è tornata anche sulla proposta di matrimonio ricevuta lo scorso novembre. «È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo».

Infine, Fede ha raccontato di essere stata lei a compiere il primo passo per cambiare per sempre il loro rapporto e trasformarlo in qualcosa di più di un legame professionale. «Io sono stata la prima, perché lui in quel momento, che sicuramente non era super facile a livello personale per me, voleva stare nel suo ruolo. Sono stata io a tentarlo: in un collegiale in altura è successo tutto in un momento molto naturale. Lui, forse grazie a un bicchiere di vino in più ha deciso di lasciarsi andare».