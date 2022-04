Paola Barale al veleno su Raz Degan: «Era uno sfigato»

ROMA - Mancava in tv da un po’ e forse è anche per questo motivo che Paola Barale non ha avuto peli sulla lingua (o quasi) durante l’intervista concessa al programma tv “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. Quando la conduttrice chiede alla bionda showgirl 54 anni di parlare dei presunti tradimenti dell’ex Raz Degan la Barale non si trattiene e definisce quello che era il suo compagno con un aggettivo poco affettuoso.

«L’uomo che tradisce è uno sfigato», dice la Barale del suo ex. Risposta dai toni hot, invece, quando la Fagnani le chiede delle sue preferenze sessuali: a lungo, infatti, la showgirl è stata indicata come bisessuale.

«Una volta per tutte, nulla contro le donne, però prediligo il fallo, ho bisogno di un po’ di testosterone», la sua replica alla domanda della conduttrice.

La Barale mostra invece un po’ di ritrosia quando la Fagnani la incalza sulla sua prolungata assenza in tv. La showgirl allude a un “blocco” nei suoi confronti, ma poi non precisa chi l’avrebbe imposto: «È un blocco! Si dice il peccato non il peccatore, è un blocco: a livello politico no… ci sono dei personaggi…», dice la Barale interrompendosi a metà frase. La Fagnani insiste, ma lei non va oltre, chiedendo una domanda di riserva.

Infine, la showgirl si concede una battuta sul blitz che le forze dell’ordine fecero a casa sua nel 2002, in cerca di droga: la Barale è stata assolta da ogni accusa: «Ero diventata una narcotrafficante, spacciavo e fumavo erba, se lei metteva su Google Paola Barale la prima parola che usciva era cocaina», ha commentato la Barale con la consueta leggerezza.