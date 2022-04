Tomaso Trussardi, compleanno senza auguri (social) di Michelle Hunziker

MILANO - La temperatura dei rapporti tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra aver registrato ieri il valore minimo da quando i due hanno smesso di essere una coppia. In occasione del suo 39esimo compleanno, infatti, l’imprenditore non ha ricevuto auguri sui social network da parte dell’ormai ex moglie: un dettaglio che non è sfuggito ai follower dei due, anche perché qualche settimana fa, quando è stata la Hunziker a compiere gli anni, Trussardi non mancò di fare i suoi auguri a Michelle.

Allora il gesto venne sottolineato come un segnale di affetto e distensione tra due ex decisi a mantenere buoni rapporti; allo stesso modo oggi i mancati auguri social della Hunziker possono essere interpretati come un segnale di tensione. Anche perché Michelle non è stata la sola a non postare un «buon compleanno» sul profilo di Trussardi: anche la figlia Aurora Ramazzotti, ha evitato di fare gli auguri all’ex marito della madre a differenza invece del fidanzato Goffredo Cerza, rimasto molto legato a Tomaso.

La conferma che i rapporti tra i due ex siano piuttosto tesi arriva infine anche dal video dei festeggiamenti tenuti in compagnia di una serie di amiche vip: la showgirl Melissa Satta, la stilista Elisabetta Franchi, la modella Marica Pellegrinelli (tra l’altro ex di Eros Ramazzotti, primo marito della Hunziker). Nel filmato Trussardi, infatti, ringrazia tutti i suoi conoscenti e «anche chi si è dimenticato» di fargli gli auguri. Parole che sembrano essere dirette proprio all’ex moglie…