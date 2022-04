Belen tra ironia e verità: «Io e Stefano? Presto ci rilasceremo»

ROMA - Sexy e sicura di sé, ma anche estremamente ironica e sempre pronta alla battuta. Così è Belen Rodriguez, che ha scelto una maniera davvero particolare per ammettere pubblicamente, in tv, di essere tornata con Stefano De Martino. Il rinsaldamento della coppia era un segreto di Pulcinella, i due si sono fatti fotografare ripetutamente insieme ormai per settimane e lo stesso conduttore ha ammesso di essere felice della riappacificazione con la moglie.

Belen, invece, non si era ancora pronunciata in termini ufficiali. L’ha fatto ieri, durante la trasmissione tv “Le Iene”, di cui è co-conduttrice, rispondendo a una serie di domande dei follower. L’ammissione è arrivata dopo la domanda di una fan pazza di De Martino, alla quale Belen ha risposto con un tocco di ironia. «Belen, io un po’ ti capisco… De Martino è come il vino buono, che invecchiando migliora. Me lo fai assaggiare?», la domanda della follower. «Allora, ce la potresti fare perché tra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta», la replica di Belen, che alcuni hanno letto anche come una stilettata al marito, che secondo alcuni l’avrebbe tradita in passato.

Ma Belen ha mostrato la sua ironia anche nel rispondere a un’altra domanda maliziosa sulla “farfallina”, il tatuaggio sull’inguine che fece scandalo anni fa al Festival di Sanremo. «Se hai bisogno di far volare la tua farfalla ci penso io…», le scrive un follower. Ma Belen ha la risposta prontissima: «La mia farfalla si è allargata come un aquilone dopo due gravidanze, adesso sto pensando a farmi l’addominoplastica perché l’abbiamo persa, come il gabbiano che ha perduto la compagna, io ho perso la farfalla…».