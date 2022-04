Blanco, il nuovo amore è Martina Valdes

MILANO - Dopo gli indizi sulla fine della relazione tra Blanco e la fidanzatina storica Giulia Lisioli, internet fornisce aggiornamenti su quello che sarebbe il nuovo amore del giovane cantante vincitore del Festival di Sanremo insieme a Mahmood.

Si tratterebbe di Martina Valdes, ballerina con cui Blanco era stato beccato qualche settimana fa in un video che aveva fatto rapidamente il giro del web: nelle immagini si vedeva l’artista scatenarsi in un locale davanti ai fan, prima di prendersi una pausa per baciare una misteriosa ragazza sulle labbra. Quella ragazza era, appunto, la Valdes che su Instagram ha fornito quella che sembrerebbe una conferma della sua relazione con Blanco.

La ragazza ha infatti condiviso un video che ha come protagonista il giovane artista mentre canta una delle sue hit, “Notti in bianco”. La Valdes riprende in particolare un verso: «Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica…». Una citazione che ai più è sembrato un modo indiretto per confermare la liason con Blanco.