Laura Pausini verso le nozze: «Dobbiamo trovare la data»

ROMA - Un amore iniziato tanto tempo fa, che ha dato vita a una famiglia, ma che ancora deve essere celebrato con una vera festa. È quello tra Laura Pausini e Paolo Carta, il produttore artistico e chitarrista con cui la cantante sta insieme da ben 17 anni. Intervistata da Vanity Fair, la Pausini ha spiegato che, dopo tanti anni di convivenza, i due avevano deciso di convolare a nozze.

«Avevamo deciso di farlo l’anno scorso, ma con il Covid… dobbiamo trovare una nuova data», ha dichiarato l’artista: sì alle nozze, dunque, ma non si sa ancora quando queste si svolgeranno. Intanto l’intesa tra la Pausini e Carta (57 anni, 10 in più rispetto alla cantante) rimane altissima, così come in piena salute è l’armonia della loro famiglia allargata: Carta è infatti padre di tre figli (Jader, Jacopo, Joseph), tutti nati dal precedente matrimonio con Rebecca Galli, finito ufficialmente nel 2012. In quell’anno Carta si legò alla Pausini, nel 2013 nacque figlia Paola, oggi legatissima ai fratellastri.

Secondo il periodico la data delle nozze dovrebbe essere vicina: i due sembrano infatti propensi a sposarsi entro la fine del 2022.