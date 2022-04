Alessandra Mastronardi: «Ciao Ross, ma io resto a Londra»

ROMA - Alessandra Mastronardi e Ross McCall erano a un passo dal matrimonio quando, lo scorso gennaio, la loro storia s’è improvvisamente interrotta. I due attori non hanno fornito al pubblico le motivazioni che li hanno spinti a dirsi addio: erano circolate voci di un presunto tradimento da parte di lei, che però ha immediatamente smentito bacchettando coloro che avevano rapidamente liquidato la vicenda come se fosse tutta colpa sua.

Ora la Mastronardi parla al Corriere della Sera, ma si concentra in realtà sulla sua vita dopo l’addio a McCall. «Ora mi guardo intorno, respiro la primavera», ha detto l’attrice romana. «Ci siamo lasciati, è durata quattro anni - ha poi aggiunto - Sono una da storie lunghe. Purtroppo non è andata». Nonostante la fine della relazione con l’attore britannico, la Mastronardi ha scelto di non tornare in Italia, ma di continuare a vivere a Londra. «Avevo bisogno di cambiare aria, di crescere, di alzare l’asticella - ha spiegato -. L'ho deciso sette anni fa. Ho vissuto lo shock del pre e il dopo Brexit, il caro vita, i supermercati mezzi vuoti, gli amici che andavano via».

Dall’Inghilterra l’attrice ha affermato di apprezzare ancora di più l’Italia. «La ami molto di più - ha aggiunto -, metti a fuoco le cose belle, la luce di Roma, i colori caldi che vanno dall'arancio al seppia, diventa una città all'improvviso romantica. Quando torno mi vengono addosso i difetti, soprattutto l'abbandono».