Ilary Blasi: «Tradimenti? La nostra storia non sarebbe sopravvissuta»

ROMA - Ilary Blasi è tornata a parlare della presunta crisi con Francesco Totti, da lei fortemente smentite in alcune recenti interviste ad alcuni quotidiani. Stavolta l’ha fatto in tv, nel programma Rai “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Tra le tante dichiarazioni della presentatrice spicca quella riguardante le voci di presunti tradimenti da parte sua e del marito, voci che la Blasi ha stroncato con forza, spiegando che se fossero state vere avrebbero di sicuro portato alla fine del matrimonio con l’ex calciatore.

«La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?», domanda la Fagnani alla Blasi. Secca la sua risposta: «No, né dell’uno né dell’altra». Una frase secca, che non dà adito a dubbi e con la quale la Blasi va a smentire nuovamente con forza la presunta crisi con Totti di cui hanno scritto i periodici di gossip nelle scorse settimane. La Fagnani incalza la Blasi anche sulla foto di Noemi Bocchi, la donna che secondo alcuni avrebbe avuto una storia con Totti, fotografata allo stadio Olimpico poco lontana dall’ex calciatore.

La Blasi aveva dichiarato di ritenere quella immagine come costruita ad arte, come l’arma di un complotto ai danni suoi e del marito. «Ha pensato che fosse un complotto ma non si è chiesta ad opera di chi?», le chiede la conduttrice. «No, tanto la certezza non ce l’avrò mai - la replica della Blasi -, è facile puntare il dito contro i soliti nomi. Onestamente non ne ho idea».