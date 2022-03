Matilde Gioli: «Per Alessandro ho tradito, ora ho paura»

ROMA - Matilde Gioli ha già dichiarato più volte di essere innamoratissima di Alessandro Marcucci, l’istruttore di equitazione che è poi diventato il suo compagno. Intervistata da Oggi, la Gioli ha svelato però che la relazione con il suo attuale partner è nata da un tradimento. «Stavo con un ragazzo da un po’, apparentemente andava tutto bene - ha raccontato l’attrice - . Poi, in un maneggio, ho incontrato un uomo che mi ha fatto scoprire un’emozione mai provata».

Il colpo di fulmine con Marcucci è stato totale, ma insieme all’amore la Gioli scoprì anche alcuni fantasmi dentro di lei. «Persi la testa per lui, per i cavalli, per tutto. E quando il mio fidanzato se ne accorse, nei suoi occhi vidi riflessa una Matilde che non mi piaceva. Dopo quella storia sono rimasta sola a lungo, avevo bisogno di trovare delle risposte dentro di me», ha spiegato l’attrice. Aver tradito, infatti, le ha fatto scoprire anche di aver paura del tradimento. «L’idea di essere tradita mi fa paura - ha aggiunto -. Il pensiero che Alessandro possa guardare altrove, preferire un’altra a me. So che il mio uomo mi ama, ma so anche che capita, di tradire. E lo so perché l’ho fatto, anni fa».

Ora la Gioli sembra aver superato quelle paure e se si parla di futuro contenere l’eccitazione pare difficile: «(Alessandro) è il grande amore della mia vita, il mio migliore amico, la mia guida. Con lui farei un figlio subito, anche domani».