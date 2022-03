Andrea Delogu paparazzata con Luigi Bruno

ROMA - È Luigi Bruno il nuovo partner di Andrea Delogu. Sulla relazione tra i due si vociferava da tempo, la stessa presentatrice aveva tracciato in tv un identikit del proprio nuovo compagno che corrispondeva alla perfezione alla descrizione del 23enne modello, ma finora non erano spuntate immagini dei due insieme.

A colmare il vuoto arriva il settimanale Oggi, che ha paparazzato insieme la Delogu e Bruno: nelle foto pubblicate dal periodico si vedono i due incontrarsi per strada, scambiarsi un bacio e poi scappare via insieme in scooter. Oggi aggiunge che i due fanno coppia ormai da tempo: hanno trascorso insieme sia le vacanze estive che quelle di Capodanno, a New York, e la Delogu ha anche presentato il modello alle amiche.

Non sappiamo se i due si sono già scambiati un «ti amo», di certo la Delogu appare felice e serena come non accadeva da tempo e anche la differenza di età (39 anni lei, 23 lui) non sembra essere un problema. «È sensibilmente più giovane, ma io sono in forma», aveva dichiarato la Delogu a “Verissimo” per poi sottolineare l’avvenenza di Bruno: «Vedessi come è bello in costume…».