Valentino Rossi: «Giulietta è arrivata al momento giusto»

ROMA - Il casco è appeso al chiodo - almeno per ora, poi chissà - mentre tra le braccia c’è una bambina. È questa la nuova vita di Valentino Rossi, leggenda della MotoGP che dopo essersi ritirato dal mondo del motociclismo (ma in quello delle corse è ancora attivo) si sta dedicando soprattutto alla sua vita privata: la compagna Francesca Sofia Novello lo scorso 4 marzo lo ha reso papà della piccola Giulietta. «È una sensazione nuova, unica», ha spiegato Rossi in un’intervista concessa a Il Giornale.

Al quotidiano ha sottolineato la fortuna di essere diventato papà proprio dopo aver smesso di correre in moto. «La desideravo - spiega nell'intervista - sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo». Vale è stato immediatamente conquistato dalla figlia: «La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. È tranquilla come me e Francesca. Dà gusto».

E anche per la compagna Rossi ha parole d’amore e di stima: «Francesca è una grande mamma», dice il fuoriclasse delle due ruote. E chissà che ora non arrivi anche il matrimonio a coronare la nuova vita da uomo di famiglia del “Dottore”.