Ilary Blasi, risposta al veleno al “consiglio non richiesto” di Simona Ventura

ROMA - A distanza di settimane dalle prime voci di una presunta crisi con Francesco Totti, Ilary Blasi sta operando la sua piccola vendetta, rispondendo a tono a tutti coloro che avevano sostenuto la tesi di una coppia scoppiata, parlando di tradimenti e di divorzio dietro l’angolo. Blasi e Totti hanno dimostrato a parole e coi fatti di essere in piena sintonia e dunque la presentatrice ora si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa… Intervistata dal Fatto Quotidiano, ad esempio, la Blasi ha risposto con un pizzico di veleno al commento che Simona Ventura, su Instagram, aveva dato della presunta crisi tra l’ex calciatore e la collega presentatrice.

Subito dopo che la notizia si era diffusa, la Ventura aveva postato sul suo profilo un “consiglio non richiesto” ai due. «Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni - aveva scritto la Ventura, utilizzando il verbo al passato - Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni e andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia... Non permettetelo!». E ancora: «Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna».

Le sue parole erano suonate come una conferma del divorzio ormai prossimo, cosa che evidentemente ha indispettito la Blasi. «Simona Ventura le ha manifestato solidarietà», sottolinea l’intervistatore della presentatrice, che risponde piccata: «È vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh». La Blasi insomma prende le distanze e pare invitare la Ventura a non addentrarsi più nei suoi affari.