Vito Coppola: «Arisa non uscirà più dalla mia vita»

ROMA - Alla fine Arisa e Vito Coppola sono venuti allo scoperto. Intervistati nuovamente da Mara Venier a “Domenica In”, la cantante e il ballerino hanno confermato di essere innamorati e di stare insieme. Anzi, incalzato dalla Venier Coppola s’è prodotto in quella che a molti è sembrata una vera e propria dichiarazione alla sua partner. «Questo vostro rapporto che… è d’amore, perché è amore», ha detto la conduttrice del programma a Coppola, che ha risposto a cuore aperto.

«Certo, lei è una di quelle persone che incontri una volta nella vita e sai che non ce ne è un’altra così - ha dichiarato Coppola, diventando ancor più esplicito poco dopo - Lei sa che è entrata nella mia vita e non ne uscirà più. Glielo ho ripetuto ieri sera». Arisa ha però voluto sottolineare che il loro amore è la base di un rapporto «indefinibile». «Ieri mi ha detto una cosa intelligentissima - ha spiegato la cantante -: ‘Non possiamo definire il nostro rapporto perché di volta in volta cambia forma. C’è un nucleo all’intero, ma a volte è un quadrato, a volte un rettangolo’. Perciò a cosa servono le definizioni?».

E Coppola, poi, ha dato manforte alla compagna: «A volte può sembrare da fuori che noi non vogliamo definire il nostro rapporto o giocarci. Noi siamo due persone molto trasformiste. Non dobbiamo per forza etichettare il nostro rapporto, siamo nel 2022. Noi il rapporto lo viviamo». Frasi che, a quanto pare, hanno convinto anche la Venier: «Avete gli occhi che brillano - ha chiosato la presentatrice -, non vi chiedo altro».