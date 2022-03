La maternità di Levante: «Pancia, occhiaie e dolori, ma che felicità»

MILANO - Il giorno di San Valentino, 14 febbraio, Levante è diventata mamma per la prima volta, dando alla luce Alma Futura, la piccola nata dalla relazione con il compagno Pietro Palumbo. A quasi due mesi da quel giorno l’artista siciliana ha voluto aggiornare i follower circa il suo stato di salute e di benessere complessivo: nonostante i problemi tipici della maternità, tutto sembra scorrere nel migliore dei modi.

Levante pubblica una foto in cui compare anche Palumbo e parla al plurale. «Giorno 41 - scrive la cantante nel post -. Pancia, dieci chili in più, acciacchi vari, sonno a fasi alterne, occhiaie, rughe certamente, nervi deboli se il pianto persiste… ma come cavolo è possibile che siamo felici? Siamo felici». L’essere diventati genitori, il poter stringere Alma Futura è il miglior antidoto a qualunque problema per l’artista e il suo partner, che tanto hanno desiderato la piccola.

D’altra parte anche Levante aveva affrontato con lo stesso mood anche la gravidanza: «Un viaggio magico e potente che, come tutti i viaggi magici e potenti affatica e sfida la pazienza, la gioia. Ma non è una condizione 'invalidante', è vita vera, ricchezza», aveva raccontato la cantante siciliana.