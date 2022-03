Ornella Muti: «Ho detto basta al sesso, e senza amore non ha senso»

ROMA - «Il sesso? alla mia età?». Ornella Muti risponde quasi sorpresa alla domanda che Francesca Fagnani, conduttrice del programma tv di Rai2 “Belve” le rivolge riguardo alla sua vita privata. L’attrice ha 67 anni, un’età nella quale, a suo parere, il sesso non può trovare tanto spazio. O meglio, non può trovarlo se non accompagnato dall’amore.

«Ancora stiamo a parlare di sesso alla mia età?!», risponde la Muti alla domanda della conduttrice del programma. «In questo momento ho escluso il sesso dalla mia vita», aggiunge poco dopo, per poi spiegare quella che è sempre stata la sua visione delle cose sui rapporti sotto le lenzuola. «Non sono mai stata un’esuberante sessuale - continua la Muti -, se il sesso è accompagnato dall’amore per me ha un senso, non farei mai una botta e via».

Nell’ambito dell’intervista la Muti ha anche parlato della guerra in Ucraina, lei che in famiglia ha origini russe (la madre era figlia di un estone e una russa). «Sono confusa. La guerra è sbagliata sempre - dichiara la Muti -. Sono confusa perché sono dispiaciuta. Intanto io sono mezza russa, non è un mio pallino e basta. Amo molto i russi e i russi mi amano tantissimo, mi offrono cose meravigliose da fare. Ma questa guerra è sbagliata».