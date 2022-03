Iva Zanicchi vuole sposarsi (di nuovo) a 82 anni

ROMA - Iva Zanicchi ha 82 anni ma lo spirito di una ragazzina, così come mostrato anche recentemente con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Non sorprende più di tanto, dunque, che la cantante stia programmando di convolare a nozze per la seconda volta nella sua vita: la Zanicchi lo ha confessato al settimanale Intimità, al quale ha dichiarato di essere quasi riuscita a convincere il compagno storico, Fausto Pinna. Pinna e la Zanicchi stanno insieme dagli anni ’80, ma non sono mai arrivati all’altare.

Entrambi hanno divorzi alle spalle: dal ’67 all’85 la cantante è stata sposata con Antonio Ansoldi. Dopo quasi 40 anni insieme, secondo la Zanicchi è giunta l’ora di ufficializzare il proprio amore davanti a Dio e alla legge. “L’ho proposto a Fausto apertamente, con il mio solito fare molto diretto - ha confessato l’artista al periodico -. Lui tentenna, io lo rassicuro dicendo che non ho alcuna intenzione di indossare l’abito bianco e il velo da sposa e lui mi mette a tacere con una risata. Ma io sono testarda e non escludo che possa davvero accadere, perché so bene come convincerlo”.

La Zanicchi ha già programmato anche il viaggio di nozze: Terra Santa ed Egitto. Vedremo se il buon Fausto cederà al pressing della compagna.