Vanessa Incontrada, dal post per il marito una conferma della crisi?

ROMA - Finora Vanessa Incontrada e il marito Rossano Laurini si sono tenuti ben lontani dal confermare o dallo smentire le voci sulla crisi del loro matrimonio, in giro ormai da diverse settimane. Un recente scambio di post sul web, però, ha riacceso i riflettori sulla coppia e alimentato il dibattito tra coloro che credono in una coppia serena e senza problemi e altri che, invece, pensano che ormai la loro unione sia agli sgoccioli, se non già finita.

In occasione della festa del papà, infatti, la Incontrada ha dedicato un post su Instagram a Laurini: la presentatrice ha pubblicato una foto del marito con loro figlio, il 13enne Isal. Un gesto carino che, però, ha fatto sorgere una domanda: è un segno del superamento della crisi o del fatto che il matrimonio è finito e la Incontrada vuole mantenere rapporti civili con il suo ormai ex? A sostegno di questa seconda ipotesi è arrivata la risposta di Laurini, che ha condiviso nelle sue Instagram stories una canzone dei Negramaro, “L’immenso”, accompagnandola con l’emoticon di un cuoricino ed evidenziandone alcuni versi: «Se potessi far tornare indietro il mondo farei tornare poi senz’altro te, per un attimo di eterno e di profondo».

Le parole del brano sono quelle di un amante che ha perso la sua amata: Laurini, dunque, sembra confermare che la storia d’amore con la Incontrada è davvero conclusa, ma che lui vorrebbe fare un altro tentativo. Oppure, in alternativa, Laurini ha scelto davvero i versi sbagliati da dedicare alla sua donna…