«Michelle Hunziker con Angiolini pochi giorni dopo l’addio a Trussardi»

MILANO - Secondo varie indiscrezione diffuse nelle ultime settimane, il matrimonio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sarebbe finito molto tempo prima del comunicato congiunto dei due, arrivato lo scorso 18 gennaio. A conferma di questa notizia arriva ora la dichiarazione del proprietario di un ristorante di Alghero che ben conosce Giovanni Angiolini, ovvero la nuova fiamma della presentatrice.

Intervistato da Oggi, l’uomo ha rivelato infatti di aver ospitato Angiolini, la Hunziker e alcuni amici nel suo locale, il Bar Quintilio, lo scorso 23 gennaio, ovvero appena cinque giorni dopo il comunicato Hunziker-Trussardi. Il ristoratore, di nome Michele, ha spiegato di aver immediatamente riconosciuto la Hunziker, in Sardegna per questioni immobiliari, secondo quanto gli era stato raccontato in quel momento. «Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo - ha raccontato la fonte di Oggi -. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta».

L’uomo ha poi aggiunto dei particolari, senza dimenticare di sottolineare il chiaro feeling tra Angiolini e Michelle. «A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto». Infine, l’uomo ha chiesto alla Hunziker una foto ricordo e la presentatrice ha acconsentito, chiedendogli però di aspettare una settimana per pubblicarla sui social.