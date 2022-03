Bacio con mascherina e passeggiata: l’intesa Hunziker-Angiolini

MILANO - Ventiquattr’ore dopo lo scoop del bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, dato attraverso l’anticipazione della copertina del numero uscito oggi, il magazine tedesco Bunte aggiunge foto e dettagli a quella che è di sicuro la notizia del giorno. Le immagini scattate in Sardegna alla presentatrice e all’affascinante medico (ed ex partecipante del “Grande Fratello”) danno l’idea di una relazione che pare andare ben oltre il semplice flirt.

La foto sull’anticipazione della copertina, lanciata ieri, mostrava la Hunziker e Angiolini scambiarsi un bacio sulla bocca, ma quella della presentatrice era protetta dalla mascherina: un gesto affettuoso e tenero, di grande intimità.

Ma le foto aggiunte oggi dicono qualcosa in più. Nelle foto di Bunte, infatti, si vedono i due passeggiare per strada, in Sardegna, mentre si tengono per mano, parlano e sorridono: Hunziker e Angiolini sembrano una vera e propria coppia felice, che non teme di mostrarsi in pubblico. La passeggiata si conclude poi con l’ingresso di entrambi nello stesso palazzo, la sede probabilmente del loro rifugio d’amore di questi giorni.

In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte della Hunziker, quello che emerge è che il pensiero di Tomaso Trussardi pare sia davvero lontano.