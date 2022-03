Totti-Blasi: crisi superata? Lei in tv evita l’argomento

Come si evolve la situazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Al momento nella coppia pare essere tornato il sereno, ma i dubbi sul futuro del matrimonio tra l’ex calciatore e la presentatrice tv permangono. Di recente i due sono apparsi in sintonia in pubblico, ma interrogata sull’argomento in tv da Alfonso Signorini la Blasi ha completamente evitato di rispondere, rifugiandosi nell’ironia.

Ospite del “Grande Fratello Vip”, infatti la Blasi si è sentita rivolgere una frecciatina dal conduttore: «Mi dicono che sei separata in casa, se vuoi ti presto Belli», ha detto Signorini, indicando l’attore Alex Belli, concorrente del programma, divenuto famoso per un menage a trois. La Blasi, di suo, ha risposto con ironia limitandosi a rifiutare l’offerta: «Con tutto il rispetto, manco dipinto», le sue parole. Nessun’altra battuta, però, su Totti: se davvero la crisi fosse finita, perché non approfittare della presenza in tv e della domanda di Signorini per chiudere definitivamente la vicenda?

La domanda è legittima, ma intanto in pubblico Totti e Blasi si sono mostrati felici e d’accordo. È avvenuto prima sabato scorso, in occasione del compleanno della figlia Isabel: tanti sorrisi da parte di tutti, nessuna tensione e niente volti scuri. La Blasi ha poi seguito il marito al Totti Padel Club, il circolo sportivo fondato dall’ex calciatore dove si organizzano tornei di padel. Anche lì la coppia è apparsa felice e sorridente. Ma se la crisi è passata, perché non rispondere alla domanda di Signorini?