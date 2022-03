Belen e Stefano De Martino insieme a letto in un video 

MILANO - E alla fine sul web arrivò anche la prova definitiva. Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno confermato di essere tornati insieme con un video che in poche ore ha fatto esplodere i social network: nella storia pubblicata su Instagram, infatti, i due appaiono a letto insieme.

Il video è girato in penombra, ma il viso sorridente della showgirl argentina si vede chiaramente, così come accanto a lei la presenza di quello che, fino a poco tempo fa, era il suo ex marito. De Martino dorme, Belen sta in silenzio e sorride quasi a voler confessare la nuova svolta della sua vita sentimentale ai suoi follower senza l’uso delle parole. L’unico gesto dell’argentina, oltre al sorriso, è piuttosto eloquente: il segno della vittoria.

La vittoria dell’amore, potrebbero dire i più romantici, d’altra parte erano tanti, sia tra i follower di Belen che tra quelli di De Martino, ad auspicare il ricongiungimento della showgirl e del conduttore ex-ballerino, legati - tra alti e bassi - ormai da 8 anni. Chissà che dopo il video non arrivi anche una dichiarazione: parole per ufficializzare quello che ormai è sotto gli occhi di tutti.