Vito Coppola: «Io e Arisa siamo più che amici»

ROMA - Spasimanti, amanti, amici o che altro? Complicato dare una definizione al rapporto nato tra Arisa e il ballerino Vito Coppola durante lo show tv “Ballando con le stelle”, di sicuro si tratta di una relazione molto intensa che finora entrambi si sono rifiutati di etichettare. Di sicuro tra i due c’è un’intesa basata sulla passione, come ammesso dallo stesso Coppola in un’intervista pubblicata dal settimanale Novella 2000.

«Non siamo solo amici, ma qualcosa di più - ha spiegato il ballerino -. Siamo molto complici e abbiamo un doppio rapporto: personale, che è fortissimo e ci lega molto. Ci sentiamo tutti i giorni, poi litighiamo, facciamo pace. Come due persone che si conoscono da una vita. C’è quella confidenza che supera ogni imbarazzo». E d'imbarazzo non c’è traccia nel video della canzone “Cuore”, in cui i due si scambiano baci appassionati e veri, come lo stesso Coppola sottolinea nell’intervista, spiegando che sono frutto della spontaneità.

«Siamo molto spontanei e quello che ci sentiamo di fare, facciamo», ha aggiunto Coppola, raccontando che di fare sempre visita ad Arisa quando si trova a Milano, con la cantante che restituisce il favore quando si trova a Roma, dove abita il ballerino. «Il nostro non è un rapporto comune», ha concluso Coppola: chissà, però, se in futuro si evolverà in qualcosa di più stabile...