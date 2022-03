L’ex all’attacco di Barbara D’Urso: «Non ero un ‘corteggiatore in prova’»

ROMA - Francesco Zangrillo è rimasto a lungo nell’ombra quando andava avanti la sua storia con Barbara D’Urso e non ha concesso interviste quando la relazione s’è interrotta, ma dopo essersi sentito sminuito dalle parole della sua ex, è venuto allo scoperto. Il broker 47enne ha concesso un’intervista al settimanale Chi in cui attacca la D’Urso, rea a suo parere di aver pubblicamente sminuito quello che c’era stato tra loro. «Non sono una persona che neanche lontanamente vuole fare parlare di sé - ha dichiarato Zangrillo -. Non me le cerco, anzi. Infatti l'altro giorno mi sono sentito tirato in causa non so perché, anzi, ho un’idea». «Ci siamo lasciati di comune accordo - ha poi aggiunto - quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella».

Zangrillo spiega che quella con la D’Urso «non era una storia da weekend», come invece avrebbe fatto intendere la presentatrice in un’intervista concessa al Corriere della Sera. C’è un’espressione, in particolare, che ha colpito negativamente l’ex della D’Urso: «È stata una bella storia e, secondo me, quell'affermazione è stata una caduta di stile. La nostra relazione è stata una cosa bella e vera, avrei gradito un altro tipo di definizione. Corteggiatore in prova l'ha detto almeno due volte, aggiungendo poi ‘la prova è finita’».

Il broker ha anche raccontato che il rapporto tra lui e la D’Urso è stato piuttosto serio, con la presentatrice che, dopo aver conosciuto i figli di Zangrillo, avrebbe voluto incontrare anche i suoi genitori: «Ha parlato con loro al telefono e li voleva conoscere personalmente. Ripeto, la nostra è stata una bella storia e lei è una donna fantastica, però so che a parti invertite sicuramente avrebbe detto qualcosa, dunque lo dico anche io ‘Non ho gradito’».