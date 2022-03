Belen rimette l’anello nuziale: ufficiale il ritorno con De Martino?

MILANO - Ci sono le parole, le smentite pronunciate a voce in tv e le frasi sibilline sui social. E poi ci sono i fatti. Nonostante continuino a raccontare di non essere (di nuovo) una coppia, Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a comportarsi come tale, non provando poi neanche a nascondere tanto il loro ritrovato feeling.

Così dopo la trasferta a Courmayeur del presentatore a seguito della showgirl argentina, impegnata in uno shooting fotografico con tutta la famiglia ma senza il figlio Santiago, ecco che ancora Instagram fornisce l’ennesimo succoso indizio a favore della tesi della ricomposizione della coppia. A esperti di gossip e follower, infatti, non è sfuggito il fatto che Belen è tornata a portare la fede nuziale insieme all’anello di fidanzamento che De Martino le regalò quando stavano insieme.

I gioielli si notano chiaramente anche nelle ultime Instagram Stories pubblicate dalla showgirl, in cui lei gioca con la figlia Luna Marì. Insomma, anche Belen e De Martino tornano a essere legati anche dal punto di vista simbolico: a quando l’atteso annuncio ufficiale?