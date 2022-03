Andrea Delogu: «Sì, sto con un modello»

ROMA - Andrea Delogu ha definitivamente voltato pagina dopo la fine del matrimonio con l’attore Francesco Montanari. Dopo un periodo da single felice, la conduttrice - 39 anni - ha ammesso in tv di essere attualmente impegnata in una relazione sentimentale con un uomo più giovane di lei. «È sensibilmente più giovane, ma io sono in forma», ha dichiarato la Delogu in tv, mentre era ospite di “Verissimo”.

«Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente - ha poi aggiunto la presentatrice del nuovo programma tv “Tonica” visibilmente entusiasta per la sua nuova storia -. Vedessi come è bello in costume…». La Delogu non fa nomi, non rivela l’identità del suo nuovo partner ma secondo i pettegolezzi circolati nelle ultime settimane tra gli esperti di gossip si tratterebbe di Luigi Bruno, 23 anni (quindi 16 in meno della Delogu), fotomodello ancora poco conosciuto nel mondo dello spettacolo: alto, moro, affascinante, di più attualmente non si sa della presunta nuova fiamma della Delogu.

Il settimanale Diva e Donna beccò i due insieme durante una passeggiata milanese, da quel momento però non c’è stato più nessun avvistamento, quindi non era possibile capire se si trattasse di un semplice flirt o di una vera e propria relazione. Dalle parole della Delogu sembra proprio che si tratti della seconda ipotesi.