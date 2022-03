Stefano De Martino segue Belen anche sulla neve

COURMAYEUR - Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero formalmente due ex, se ci atteniamo a quelle che sono state le dichiarazioni di entrambi dopo le numerose paparazzate che li hanno beccati insieme a Milano. Nei fatti, però, i due si frequentano come una coppia: l’ennesima prova arriva da Instagram, con una foto sulla neve pubblicata dal conduttore partenopeo.

Belen non c’è, ma l’immagine proviene direttamente da Courmayeur, dove l’argentina si è recata insieme a tutta la sua famiglia per uno shooting fotografico. Sul set De Martino non appare mai, salvo poi pubblicare la suddetta foto sul suo profilo Instagram. Inoltre, i due stavolta non hanno neanche la “scusa” fornita dalla presenza del figlio Santiago: il bambino è infatti rimasto a Milano con la nonna Veronica Cozzani, madre di Belen.

Insomma, De Martino e Belen sembrano non riuscire a stare lontano l’uno dall’altro, anzi in questo caso pare che abbiano proprio approfittato dell’impegno professionale dell’argentina per trascorrere un po’ di tempo insieme anche negli spettacolari scenari delle Alpi.