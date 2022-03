Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada festeggiano il terzo figlio

ROMA - Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono diventati genitori per la terza volta. Il 28 febbraio è infatti nato il terzo figlio della coppia, un maschietto di cui ancora non si conosce il nome: ad annunciare la nascita del piccolo, infatti, non sono stati i due attori, ma la Casa di Cura Santa Famiglia, la clinica nella quale era ricoverata la Spada.

«Il piccolo e la mamma stanno bene - ha dichiarato la direttrice Donatella Possematto - Per noi è stato un gradito ritorno di Ilaria Spada dopo i precedenti due parti nella nostra struttura, e siamo felici di vedere confermata la sua fiducia in un momento così bello e importante della sua vita, noi facciamo il massimo per renderlo speciale».

Il parto è avvenuto il 28 febbraio e come al solito Rossi Stuart e la Spada sono stati particolarmente attenti a tenere tutto nascosto ai media. La famiglia dei due attori dunque si allarga con un terzo maschietto: Rossi Stuart e la Spada, infatti, sono già genitori di Ettore, 11 anni, e Ian, 3.