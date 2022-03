Ferragnez in crisi? Lui geloso di un “amico famoso” di lei

MILANO - Sui propri profili Instagram, Fedez e Chiara Ferragni tornano a mostrarsi in perfetta sintonia, perpetuando l’immagine della famiglia felice. Negli ultimi post e stories, i Ferragnez hanno mostrato la giornata trascorsa a Disneyland Paris per far felici i figli, Leone e Vittoria: tra le foto pubblicate spicca anche quella di un romantico abbraccio davanti alle luci del famoso parco di divertimenti.

Ma le immagini proposte dai due ai follower, secondo il settimanale Oggi, non corrisponderebbero a verità. Tra Fedez e la Ferragni ci sarebbe ancora «una pesante maretta», come scrive il settimanale, dovuta a una questione di gelosia. «Lui sarebbe stato geloso dell’amicizia che lega lei al rampollo di una famosa casa di moda fresco di separazione», si legge sul periodico, che però non fornisce il nome dell’amico della Ferragni. Fatto sta che i due in pubblico continuano a dare una immagine serena della loro vita sentimentale: anche sulla presenza alla sfilata dell’amica Donatella Versace durante la Milano Fashion Week sorgono però dei dubbi.

«Era solo una operazione salva immagine a favore di fotografi?», si chiede Oggi. Vedremo se, al di là delle foto da famiglia felice, i Ferragnez decideranno di dire la loro e diradare ogni dubbio sulla loro unione.