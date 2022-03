Melissa Satta: «Mattia Rivetti uomo normale, è quello che cercavo»

MILANO - Procede per gradi la storia d’amore tra Melissa Satta e Mattia Rivetti. La showgirl e l’imprenditore hanno tenuto nascosto l’inizio della loro relazione, poi si sono presentati ufficialmente come partner sul web - grazie al profilo Instagram di lei - e soltanto da poco hanno iniziato a mostrarsi e a parlare in pubblico del loro rapporto. La Satta lo ha fatto in un’intervista al settimanale F nel quale spiega che calma e normalità sono proprio le armi vincenti del loro rapporto.

«Se conviviamo? Ni. Diciamo che vogliamo costruire il nostro futuro un passo alla volta», spiega la showgirl, che ha poi parole al miele per il suo lui. «Mattia è quello che cercavo, una storia meno sotto i riflettori, che mi dia serenità interiore». Nonostante vada tutto a gonfie vele, Satta rivela di temere di perdere Mattia e restare sola. «Ho le stesse insicurezze fragilità e paranoie di ogni donna. Anche perché un ragazzo non famoso fa fatica ad accettare la pressione – paparazzate, commenti, critiche sui social – che comporta stare al fianco di una donna popolare. È qualcosa che spaventa. Sono davvero pochi quelli che vorrebbero fidanzarsi con Melissa Satta».

La showgirl rivela anche di aver conosciuto Rivetti in un’occasione piuttosto ordinaria: una merenda tra bambini a cui partecipava il figlio Maddox. Rivetti, infatti, è lo zio della migliore amica del figlio della Satta. «I primi mesi li abbiamo passati in casa. E anche se ora viviamo la nostra relazione alla luce del sole, mi ha conquistata con la sua normalità. Vive a Milano da poco, non sapeva neanche chi fossi, sono stati i suoi amici poi a dirglielo. Ha principi, educazione, rispetto: ho molto apprezzato la sensibilità con cui è entrato nella vita di mio figlio». Un’intesa, quella con Rivetti, che ha portato la Satta a sognare un altro figlio, anzi una figlia. «Ma non troppo leziosa - conclude la showgirl -. Non sarei la mamma da fiocchettini, la vestirei rock’n’roll».