Crisi rientrata o ancora aperta? Il matrimonio Totti-Blasi è un giallo

ROMA - C’è mai stata una vera crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? E se c’è stata, possiamo ritenerla rientrata? Queste le domande che si pone il settimanale Chi, rispondendo a entrambe in maniera affermativa. Il periodico ha infatti pubblicato le foto di un pranzo fuori della coppia, apparsa felice e in sintonia come nei momenti migliori. Secondo il settimanale, dunque, la crisi ci sarebbe stata, ma la coppia è riuscita a superarla insieme. Non tutti, però, la pensano così.

Un altro settimanale, Di Più Tv, cita invece una fonte vicina alla coppia che spiega come la relazione sia ormai finita. Totti, infatti, si sente molto legato a Noemi Bocchi, la donna avvistata anche allo stadio Olimpico a poca distanza dall’ex capitano della Roma. «Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno - dice la fonte di Di Più Tv - Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino». Smentendo il divorzio dalla Blasi, anzi, Totti si sarebbe anche messo nei guai con la nuova partner, che non avrebbe gradito le parole dell’ex calciatore.

«Il gesto di Francesco è sembrato una scelta - scrive il periodico -: quella di fare un altro tentativo con Ilary». Ma la Blasi, che qualche giorno fa il Corriere della Sera dava sempre più vicina all’attore Luca Marinelli, non sarebbe disposta a fare passi indietro. Al di là delle foto insieme a pranzo, i due non avrebbero dunque possibilità di tornare davvero insieme.