Michelle Hunziker alle Maldive, Trussardi in montagna con una donna?

MILANO - Dopo le due puntate del suo programma “Michelle Impossibile”, Michelle Hunziker ha deciso di staccare la spina e volare alle Maldive per una vacanza tutta al femminile: con lei ci sono le due figlie avute da Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, e le amiche Laura Barenghi e Graziella Lopedota. Il gruppo appare sorridente in alcune foto postate su Instagram dalla stessa Hunziker. «Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto diversi punti di vista», scrive la presentatrice.

L’ormai ex marito, invece, ha scelto di rilassarsi in montagna, sembrerebbe in compagnia di una donna. Trussardi ha infatti pubblicato alcune Instagram stories in cui lo si vede a Courmayeur, ma anche una foto del suo cane Odino nella quale appare un tag misterioso. L’utente taggato, infatti, è quello di un blog al femminile sull’arredamento: a una prima analisi si potrebbe pensare che Trussardi fosse intenzionato a fare un po’ di pubblicità a un’amica. Quando però si visita il profilo in questione si trovano delle immagini interessanti: una è quella di una vallata che compare anche in una storia di Trussardi, l’altra è quella dello stesso imprenditore, immortalato davanti a un fuoristrada.

È chiaro, dunque, che la donna taggata da Trussardi fosse a Courmayeur insieme all’imprenditore. Di chi si tratta? Perché Trussardi non ha ricondiviso queste foto? Perché vuole tenere nascosto il fatto che fosse in montagna in compagnia di una donna? Domande a cui l'imprenditore potrebbe non rispondere mai.