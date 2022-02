Venti di crisi anche su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico 

PARMA - Il 2022 non sembra proprio un anno fortunato per le coppie di lunga data. Dopo la separazione del duo Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi e la presunta crisi della coppia di ferro Ilary Blasi-Francesco Totti giungono notizie di un momento particolarmente delicato anche per Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico.

Il portiere ex Juve, attualmente al Parma, e la giornalista non hanno mai affrontato un periodo di crisi come quello vissuto in questo inizio di 2022, spiega il settimanale Nuovo. Alla base della tensione di coppia i tanti impegni di lavoro di lui, che lo porterebbero a essere poco presente in casa accanto alla D’Amico e al figlio dei due, Leopoldo Mattia, 6 anni. Ma la crisi sarebbe stata scatenata anche da un’altra ragione. Buffon e la D’Amico stanno insieme dal 2013, sono stati finora una coppia affiatata, ma non hanno mai compiuto il grande passo, il matrimonio.

Secondo Nuovo, la D’Amico vuole però sposarsi da tempo e sembra essere stanca di aspettare la proposta del calciatore, a suo parere troppo concentrato sul suo lavoro. La notizia al momento non è stata né commentata né smentita dalla coppia.