Michelle Hunziker esclusa dalla sfilata della stilista amica di Trussardi

MILANO - Ieri sera Michelle Hunziker è tornata in tv per la seconda e ultima puntata del suo show, “Michelle Impossible”, durante il quale è tornata a parlare del complicato periodo che sta vivendo, dopo la separazione dal secondo marito Tomaso Trussardi. «Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile - ha dichiarato la conduttrice - L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste».

La Hunziker non ha parlato dei rapporti con Trussardi, che però sembrerebbero tesi, almeno a giudicare dalla notizia pubblicata da Chi. Secondo il settimanale, infatti, la Hunziker sarebbe stata esclusa dalla sfilata della stilista Elisabetta Franchi nella prossima Milano Fashion Week: nel corso dell’evento, Michelle avrebbe dovuto avere uno spazio per promuovere la sua linea di prodotti di bellezza.

Cosa c’entra Trussardi? Beh, la Franchi è collega e grande amica dell’imprenditore: l’esclusione della Hunziker dalla sfilata della stilista ha l’aspetto di una ritorsione da parte della Franchi (o magari dello stesso Trussardi, chissà) nei confronti della bionda presentatrice.