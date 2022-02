Totti smentisce la crisi coniugale: «Solo fake news»

ROMA - Il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi non è in pericolo. Parola dello stesso Totti, che dopo giorni di silenzio ha commentato con alcune stories su Instagram le voci incalzanti dell’ultima settimana che davano in crisi la sua storia d’amore con la Blasi. «Nelle ultime ore ho letto tante cose su me e la mia famiglia - ha dichiarato Totti -, non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini. Sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire».

Anche la Blasi ha voluto negare ogni tipo di problema col marito, ma in maniera meno diretta. La showgirl ha postato un video nel quale compare a cena con il marito, apparendo in totale sintonia. In precedenza, aveva pubblicato la foto di una sua linguaccia, un modo irriverente di rispondere alle insinuazioni di siti e giornali.

L’ultima, prima della smentita, è stata quella riguardante la nuova fiamma di Totti, identificata da Dagospia: secondo il portale si tratterebbe di Noemi Bocchi, affascinante bionda, che avrebbe accompagnato l’ex capitano della Roma anche all’Olimpico, in occasione della partita tra i giallorossi e il Genoa dello scorso 5 febbraio. Totti non ha smentito nel dettaglio questa notizia, ma con le sue parole ha voluto ribadire che l’unione con la Blasi è più salda che mai.