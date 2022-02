«Un rapporto così profondo che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo»

MILANO - «Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità».

È con queste parole che Silvio Berlusconi, con una nota ufficiale pubblicata direttamente da Arcore, è intervenuto per smentire le indiscrezioni di stampa - pubblicate da Libero e poi rilanciate dal Corriere della Sera - in merito alle nozze con la compagna, che venivano date per imminenti. Il gossip si sgonfia così per bocca del diretto interessato, che aggiunge: «Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari».

La data scelta è il 19 marzo, giorno nel quale si terrà un "party all'americana" che prevede, secondo il Corriere della Sera, un "matrimonio simbolico" che simboleggia la volontà di suggellare un'unione ma senza poi arrivare alla formalità del matrimonio. La location non è stata ancora rivelata.

Non è chiaro se tutto il clamore mediatico sia frutto di un malinteso, oppure se le pressioni della famiglia sull'ex Cav lo abbiano convinto a fare un passo indietro.