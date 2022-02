Matilde Gioli pazza del suo Alessandro: «Per lui provo amore assoluto»

ROMA - Ma che le ha fatto Alessandro Marcucci alla bella Matilde Gioli? Per anni molto riservata riguardo alla sua vita privata, l’attrice di “Doc - Nelle tue mani” s’è resa protagonista di una lunga dedica social al suo uomo, verso il quale afferma di sentire «un amore assoluto».

La Gioli e Marcucci stanno insieme da qualche mese, l’attrice confessò di essere fidanzata nello scorso ottobre e all’inizio del nuovo anno s’è trasferita a Roma per vivere con il suo compagno, conosciuto grazie alla comune passione per gli animali: Marcucci è infatti un organizzatore di escursioni a cavallo.

Un rapporto, il loro, che viaggia a cento all’ora, almeno a giudicare dalle parole che la Gioli ha scelto per raccontare il primo incontro con il suo Alessandro.

«È andata così - scrive la Gioli in un post su Instagram accompagnato da una foto di un bacio di Alessandro - Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo. Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere».

L’attrazione improvvisa sentita per Marcucci è poi cresciuta enormemente, fino a trasformarsi in amore: «Sento un’energia interiore che nutre le mie potenzialità, le risveglia, le fa crescere - conclude la Gioi - . Sento per questo ragazzo, quest’uomo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro».