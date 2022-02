Belen commossa: «Io tradizionalista, avrei voluto figli con lo stesso uomo» 

MILANO - Belen Rodriguez ha mostrato il suo lato più tenero, ma anche la solita ironia, durante l’intervista concessa al programma Mediaset “Verissimo”. L’argentina s’è infatti commossa parlando della sua particolare famiglia allargata, che la vede madre di due bambini avuti da padri diversi: Santiago, figlio di Stefano De Martino, e la piccola Luna Marì, avuta da Antonino Spinalbese.

Belen ha aperto l’intervista con leggerezza, ribadendo di non essere tornata insieme a De Martino - «Non so chi sia, non frequento», ha scherzato l’argentina - e di considerarsi single: «Al momento sono fidanzata coi miei gatti», le sue parole. Poi, però, la commozione ha avuto la meglio: la Rodriguez ha infatti spiegato di non aver mai immaginato di fare figli con due uomini diversi.

«Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi - ha dichiarato la showgirl -. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, sono una tradizionalista. Ma sono felice lo stesso».

L’argentina ha poi avuto parole dolci sia per Stefano che per Antonino: «È una brava persona - ha detto dell’ex hair stylist -, un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell'idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa a livello di leggi».