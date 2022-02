Crisi in amore per Blanco: «Con Giulia alti e bassi»

MILANO - Blanco ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo non soltanto con “Brividi”, cantata insieme a Mahmood, ma anche per la sua semplicità e per l’attaccamento alle persone che gli sono vicine: dopo il trionfo è corso ad abbracciare i genitori e nelle ore successive alla vittoria le romantiche immagini dei festeggiamenti insieme alla fidanzata Giulia Lisioli hanno fatto il giro del web. Ora, però, si addensano nubi sulla vita sentimentale del giovanissimo artista.

Lo stesso Blanco, infatti, s’è fatto scappare in radio di non vivere un momento facilissimo con la sua Giulia, ragazza con cui sta da un anno ormai e che lo conosceva già prima che diventasse famoso. Ospite dell’emittente RTL 102.5 insieme a Mahmood, Blanco viene interrogato sull’argomento amore dalla conduttrice, che gli chiede se fosse felice. Dopo un lungo respiro, la risposta sorprendente: «Alti e bassi». Risposta ripetuta quando la speaker gli chiede da quanto tempo stesse insieme a Giulia: «Alti e bassi - la nuova risposta di Blanco - Comunque un anno».

Le parole del cantante generano immediato imbarazzo in trasmissione. «Credo di aver toccato un tasto… non sei più fidanzato?» domanda la speaker che però viene interrotta da Mahmood, pronto a “salvare” il collega da altre rivelazioni: «No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità».