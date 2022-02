Eros-Michelle, il bacio durante lo show in tv

MILANO - Michelle Hunziker ha debuttato in tv con il suo nuovo one-woman-show, “Michelle Impossible” e l’ha fatto con un ospite davvero speciale per lei e per il pubblico: Eros Ramazzotti. La presenza del primo marito sembra quasi una provocazione al mondo del gossip che in queste settimane ha rimesso la Hunziker sotto i riflettori dopo la fine del suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi. Eros ha cantato “Fuoco nel fuoco” mentre la Hunziker ballava, poi a fine canzone la chiacchierata sul loro rapporto e su quello con i media.

«Tutto ho pensato fuorché tu accettassi l’invito… L’ho corteggiato come voi non potete capire… - ha esordito Michelle - Perché da vent’anni dicono che io e te dobbiamo tornare insieme?». «Perché non si fanno i ca… loro, e perché devono vendere - la risposta di Eros - La nostra è stata una storia bellissima, come si fa a dimenticarla?». «Noi siamo amici, diglielo anche tu Eros», ha poi aggiunto incalzato Michelle. «Sì, siamo amici», la replica dell’ex marito.

I due, però, subito dopo mostrano di non odiare poi così tanto le attenzioni del gossip: prima di salutarsi, infatti, Eros e Michelle si scambiano un bacio sulle labbra. Un gesto sicuramente pianificato che ha l’effetto però, dopo le smentite a voce, di tenere vivo la speranza dei fan di rivederli insieme. Insomma Eros e Michelle oggi saranno pur solo amici, ma sanno ancora benissimo come incantare il pubblico.