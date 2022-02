Andrea Delogu e la smentita-sviolinata a Stefano De Martino

ROMA - Andrea Delogu ha inaugurato il suo nuovo progetto professionale, il programma Rai “Tonica”, di cui è autrice e conduttrice: uno show con ospiti famosi dal ritmo alto e dal tono scanzonato. La prima puntata, però, ha dato l’occasione alla Delogu di fare chiarezza su un pettegolezzo dello scorso autunno, ovvero un suo presunto flirt con Stefano De Martino. Nel presentare il conduttore e ballerino, la Delogu ha smentito la notizia circolata qualche mese fa di una tresca tra i due, definendo De Martino solo un amico vero.

«Sono molto legata a un uomo, è un amico a cui voglio molto bene - ha detto la Delogu -. Con lui facciamo telefonate di ore, e non sto scherzando, nelle quali parliamo per ore di questo lavoro che amiamo follemente. Lui fa il mio stesso mestiere: parliamo della vecchia tv in bianco e nero, ci diamo consigli, ci confidiamo cosa o non vorremmo fare. Un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma. Bene, prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi». Continuando nella sua presentazione, però, la Delogu s’è dilungata negli elogi al collega e amico, ammettendone però il fascino. «Per chiunque non eravamo una coppia e andavamo a letto insieme, ma non tutto è come sembra. Lo devo ammettere, è difficile, è molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino».

De Martino ribatte con prontezza, spiegando di essere sorpreso da tanti complimenti e invita la Delogu a sorvolare sui pettegolezzi: «Io sono anni che vivo di etichette - dice l’ex ballerino -, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi». E la Delogu si scioglie, sfoderando un’ironia a tinte hot: «Credo di essere rimasta incinta».