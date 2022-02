Leonardo Pieraccioni, ufficiale la storia con Teresa Magni

FIRENZE - Andarci con i piedi di piombo, in amore, è importante, soprattutto se si ha una certa età. Leonardo Pieraccioni ha però probabilmente esagerato, tenendo nascosta - o comunque non ufficializzando - la storia con Teresa Magni, sua partner ormai da anni. La coppia, però, ora ha finalmente “fatto outing”: per San Valentino ha finalmente pubblicato una foto insieme in cui appaiono felici, sorridenti e innamorati. Pieraccioni, dunque, esce in maniera ufficiale dal suo periodo da single, iniziato con la fine della relazione con Laura Torrisi.

Dopo quella storia d’amore il regista si era definito un «pensionato dei sentimenti», dicendosi incapace di reggere i rapporti stabili. «I miei amici mi dicono che arriverà una botta, alla Tyson. Io l’aspetto, ma non ci credo un granché», diceva il regista circa quattro anni fa. Poi ecco l’incontro con Teresa Magni, hair stylist dal fisico esplosivo di 16 anni più giovane ma con una figlia, Anna.

Un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, fattore che ha aiutato Pieraccioni a tenere i riflettori spenti sulla sua vita privata. Pare che la coppia si frequenti addirittura da tre anni, ma soltanto ora sono spuntate su Instagram le prime foto insieme.